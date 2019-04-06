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Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen "Osmangazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri"ne Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları damga vurdu.Tophane Meydanı’nda başlayan şenliklerde Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale Kılıç Kalkan Ekibi gösteri yaptı.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen "Osmangazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri"ne Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları damga vurdu.
Tophane Meydanı’nda başlayan şenliklerde Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale Kılıç Kalkan Ekibi gösteri yaptı. Burada konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, fetih coşkusunu bütün Bursa’nın ve Türkiye’nin yaşadığını belirterek, "Bugün şenliklerimizin en coşkulu günlerinden birini yaşıyoruz. Fetih yürüyüşü ve köy şenliğimize devam edeceğiz. Fetih yürüyüşü geleceği görenlerin kutlu yürüyüşüdür. Birliğin ve kardeşliğin sembolü bütün dünyaya bir olacağız, diri olacağız, kardeş kalacağımızın mesajıdır. Fethi yürüyüşü güçlü Türkiye’nin adımlarıdır. Barışla, sabırla, kardeşlikle can yakmadan ata toprağı olan Bursa’ya sahip çıkmak hepimizin görevi. Bursa demek tarih demek. Biz, Osmangazi Belediyesi olarak bir çok tarihi eseri restore ederek ayağa kaldırdık. Bu surların içerisinde kalan bölgede Bursa’nın incisi haline gelecek. Bursa, zaferin, mücadelenin, umudun ve dirilişin şehridir. Bursa’nın fethinin 693. yıl dönümü münasebetiyle 15 yıldır sürdürdüğümüz etkinliklerin başlangıç günündeyiz. Bu şenlik umsal hal aldı. Bursa bir şenlik ve festival havası yaşıyor. Bu ülke ve millet yeni bir dirilişi yaşıyor. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak 693 yıl önce Bursa’nın fethiyle bu dirilişin başlangıç olduğu dönemden bugüne o felsefe ve kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin oyuncuları ise, "Yeniden Bursa’da olmaktan çok mutluyuz. Hep beraber fethimizi yaşayacağız. Tüm Bursalılara çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin şehrinde bulunmak bizim için çok büyük mutluluk" şeklinde konuştu.
Daha sonra fetih yürüyüşüne geçildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ile Refik Özen ve çok sayıda vatandaşlar ile Diriliş Erturul dizisi oyuncularının katıldığı fetih yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan Ekibi fetih yürüyüşünde adeta tarih yazarken, dünya tarafından izlenen ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin karakterleri Hakan Selim (Günkut), Nurettin Sönmez (Bamsı), Emre Üçtepe (Osman), Ayberk Pekcan (Artuk Bey), Ali Buhara Mete (Mergen) ve Oğuzhan Yarımay (Oğuz Alp) araçlar üzerinden vatandaşları selamladı. Vatandaşlar oyunculara büyük ilgi gösterdi.
Vatandaşlar ünlü sanatçıların elini sıkmak, fotoğraf çektirmek için güvenlik koridorunu aşmaya çalıştı. İzdiham esnasında belediye başkanları da zor anlar yaşadı. Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi’nde devam eden şenlik yürüyüşü Kamberler Parkı’ndaki Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde son buldu. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri 21 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı
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