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Bursa’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 15:39 | Son Güncelleme

BURSA’da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 10'u 'ByLock' kullanıcısı toplam 26 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, 12 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

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