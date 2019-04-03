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Bursa’da FETÖ operasyonu: 1’i mahrem imam 24 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 09:58 | Son Güncelleme

Bursa’da FETÖ şüphelisi oldukları tespit edilen aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 33 kişiye operasyon düzenlendi.

Bursa’da FETÖ operasyonu: 1’i mahrem imam 24 kişi gözaltında

Bursa’da FETÖ şüphelisi oldukları tespit edilen aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 33 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda biri mahrem imam toplam 24 kişi yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında arama ve yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri harekete geçti. TEM ve KOM ekipleri şüphelilerin önceden tespit edilen adreslerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 1 mahrem imam, 3’ü meslekten ihraç edilen polis, 4 ByLock kullanıcısının da bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Ekipler diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

Bursa’da FETÖ operasyonu: 1’i mahrem imam 24 kişi gözaltında

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