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Bursa'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 25 polis, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 25 polis, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen 25 polis hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, bu sabah merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ile Gemlik, Kestel, İnegöl ve Karacabey ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam eden şüpheliler, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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