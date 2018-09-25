HABER

Bursa'da FETÖ operasyonu: 26 eski polis gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, polislikten ihraç edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, polislikten ihraç edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 26 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kamyonetin camını kırıp, 45 bin lira çaldılarKamyonetin camını kırıp, 45 bin lira çaldılar
Emekli albay eşi ve 2 çocuğunu vurdu (2)Emekli albay eşi ve 2 çocuğunu vurdu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Doktora uçan tekme! Serbest kaldılar

Doktora uçan tekme! Serbest kaldılar

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.