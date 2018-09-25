Bursa'da FETÖ operasyonu: 26 eski polis gözaltında

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, polislikten ihraç edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 26 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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