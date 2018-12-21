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Bursa’da FETÖ operasyonu; Asker kökenli 38 kişi hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, asker kökenli 38 kişiye yönelik gözaltılar başladı.

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA) - BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, asker kökenli 38 kişiye yönelik gözaltılar başladı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan bilgiye göre, Bursa’da soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan asker mahrem yapı içerisinde bulundukları ve ardışık aranma suretiyle tespit edilen 9'u aktif görevde bulunan 1 albay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 8 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 üsteğmen ve 2 askeri öğrenci olmak üzere toplam 20 kişi hakkında bugün 42 farklı adreste arama, el koyma ve gözaltı kararı çıktı. Polis ekiplerince bu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
İKİNCİ SORUŞTURMA 11 İLDE YAPILIYOR
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yine, 11 ilde 18 adreste FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, Hava-Deniz-Sahil Güvenlik Komutanlıkları’nda görevli; 1’i emekli albay, 1’i görevde yarbay, 2’si görevde üsteğmen, 1’i ihraç üsteğmen, 1’i görevde teğmen, 9’u görevde astsubay, 1’i emekli astsubay, 2’si eski askeri öğrenci olmak üzere toplamda 18 kişi hakkında yine bu sabah saatlerinde Terörle Mücadele polis ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi.
Bazılarının gözaltına alındığı ve dğerlerinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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