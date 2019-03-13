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Bursa'da FETÖ sanığı emekli albayların tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan emekli albaylar Hakan Demirörs ile Bircan Karakaya'nın yargılanmalarına devam edildi.

Bursa'da FETÖ sanığı emekli albayların tahliye talebine ret

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan emekli albaylar Hakan Demirörs ile Bircan Karakaya'nın yargılanmalarına devam edildi. Haklarında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istenen iki sanık tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tahliye taleplerini reddedip, duruşmayı erteledi.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kendisini sözde 'sıkıyönetim komutanı' olarak gösteren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekalet eden Emekli Albay Hakan Demirörs ile o dönem Jandarma Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan Emekli Albay Bircan Karakaya'nın yargılanmalarına devam edildi. Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
'BİR ŞEY BİLMİYORDUK'
Haklarında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs emek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istenen sanıklardan Bircan Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Jandarma Bölge Komutanlığı nizamiyesi önüne geldiklerini, içeri alınmadıklarını söyledi. Karakaya, "Nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadık. Sıkıyönetim ilan edildiğine dair bir şey bilmiyorduk. Sonradan sıkıyönetimden haberimiz oldu ama biz yine de Yurdakul Akkuş'un sıkıyönetim komutanı olduğunu bilmiyorduk. Kimin yasa dışı emir verdiğini de bilmiyorduk. Hakan ile birlikte otomobile binip nizamiyeden ayrıldık. Armut bahçesinde durum değerlendirmesi yaparken, Bölge Komutanı Seyfullah Saldık'ın emrine uyup geri döndük" savunmasını tekrarladı.
Daha önce açılan başka davada da tanık olarak dinlenen Hakan Demirörs ise nizamiyeye döndükten sonra, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan darbeci komutan Yurdakul Akkuş'un kapattırdığı 156 hattını kendisinin tekrar açtırdığını söyleyerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
Sanıklar, uzun süreden beri tutuklu olduklarını söyleyerek tahliyelerini istedi. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, iki sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından Hakan Demirörs ile Bircan Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

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Bursa'da FETÖ sanığı emekli albayların tahliye talebine ret

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