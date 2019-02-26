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Bursa'da, FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin de arandığı belirtildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi. Bu kapsamda; kapatılan Vizyon Akademi Derneği içerisinde aktif faaliyet gösterdikleri belirlenen 10 şüpheli, kapatılan Bursa Lale Eğitim ve Kültür Derneği kurucusu 1 şüpheli, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli, örgütün emniyetteki mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları saptanan 6 şüpheli olmak üzere, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüklerine ilişkin somut deliller bulunan toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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