HABER

Bursa'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:31 | Son Güncelleme

Bursa'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yaparken Osmangazi Metro Durağı yakınlarında durumundan şüphelendiği Y.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, eski 4. sınıf emniyet müdürü olan Y.Y'nin FETÖ üyeliğinden arandığını tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı.

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
Yılbaşı mesaisinden çıkan 27 yıllık polis memuru kalp krizi geçirip öldüYılbaşı mesaisinden çıkan 27 yıllık polis memuru kalp krizi geçirip öldü
Bitlis’te Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldıBitlis’te Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ zanlı

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.