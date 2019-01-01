Bursa'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yaparken Osmangazi Metro Durağı yakınlarında durumundan şüphelendiği Y.Y'yi durdurdu.
Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, eski 4. sınıf emniyet müdürü olan Y.Y'nin FETÖ üyeliğinden arandığını tespit etti.
Şüpheli gözaltına alındı.
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