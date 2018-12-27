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Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

Evlerden birinde sarı ve kırmızı yeleklerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen, aralarında evinde sarı ve kırmızı yelekler ele geçirilen O.Y'nin de bulunduğu şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, operasyon sırasında evinde 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirilen, örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı belirlenen O.Y'nin, yeleklerin eşine ait olduğunu söylediği belirtildi.

O.Y'nin, eşinin Dünya Çevre Örgütü'ne üye olduğunu, yelekleri bu örgütün düzenleyeceği bir etkinlikte kullanmak için 1,5 yıl önce aldıklarını, o günden beri de evde bulunduğunu savunduğu kaydedildi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 28 adresine 24 Aralık'ta operasyon düzenlemişti. Operasyonda, Edirne'de görevliyken meslekten ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve başka illerde yürütülen soruşturmalarda aranan 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, operasyon sırasında cep telefonu, hafıza kartı ve flaş bellekleri pencereden attıkları ileri sürülmüştü.

Adreslerden birindeki aramada, Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirilmişti. Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve gözaltına alındıklarında yapılacaklarını içeren talimatlar da ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ operasyon sarı ve kırmızı yelekler

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