Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 26 eski polis gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 26 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi
Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi
Trump'ın adayı taciz iddialarına yanıt verdi
Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!
BBP'den 'idam' açıklaması: Ekim'de teklifi vereceğiz
HDP'li isimden MHP'nin af teklifine şartlı destek!
Kahvehanede çay içme bahanesiyle fuhuş!
Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum