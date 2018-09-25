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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

Daha önce görevlerinden ihraç edilen 26 polis gözaltına alındı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 26 eski polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 26 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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FETÖ/PDY

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