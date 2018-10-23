HABER

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

Mesleklerinden ihraç edilen 12 emniyet mensubu yakalandı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mesleklerinden ihraç edilen 12 emniyet mensubu gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "emniyet teşkilatı mahrem imamlar soruşturması" kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, FETÖ/PDY'ye bağlılıkları yönünde deliller bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen 15 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlarından 12'si gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

PARTNERGüzellik uğruna buna değer mi? Yıllarca böyle yaşadılarGüzellik uğruna buna değer mi? Yıllarca böyle yaşadılar
Hakkari Emniyeti, 150 öğrenciyi İstanbul ve Çanakkale'ye gönderdiHakkari Emniyeti, 150 öğrenciyi İstanbul ve Çanakkale'ye gönderdi
Genco Erkal: “Ben yıllarca Nazım’ın sesi oldum”Genco Erkal: “Ben yıllarca Nazım’ın sesi oldum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu iddia gündemi sarsacak: Eldiveni getir ameliyat ol!

Bu iddia gündemi sarsacak: Eldiveni getir ameliyat ol!

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Üniversite öğrencisi atış poligonunda intihar etti! Kan donduran fotoğraf

Üniversite öğrencisi atış poligonunda intihar etti! Kan donduran fotoğraf

Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'nün o paylaşımına sert tepki: Cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir

Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'nün o paylaşımına sert tepki: Cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir

Adana'da çocuklarının boğazını kesen annenin ifadesi ortaya çıktı

Adana'da çocuklarının boğazını kesen annenin ifadesi ortaya çıktı

Kayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasında

Kayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.