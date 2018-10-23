Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mesleklerinden ihraç edilen 12 emniyet mensubu gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "emniyet teşkilatı mahrem imamlar soruşturması" kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, FETÖ/PDY'ye bağlılıkları yönünde deliller bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen 15 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlarından 12'si gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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