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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 23:38 | Son Güncelleme

Örgütle iltisaklı, kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na bağış yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 iş adamından 3'ü tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 iş adamından 3'ü tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na bağış yaptığı tespit edilen 11 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ operasyon PDY

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