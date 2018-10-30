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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen 8 polis gözaltına alındı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 eski polis yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 8 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 eski polis gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa FETÖ FETÖ/PDY operasyon PDY

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