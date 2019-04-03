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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

Aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu, 3'ü meslekten ihraç edilen polis memuru 24 şüpheli yakalandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında ByLock kullanıcılarının da yer aldığı 24 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir mahrem imam ve 3 meslekten ihraç edilen polis memurunun da aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda, 4'ü ByLock kullanıcısı, biri mahrem imam, 3'ü melekten ihraç edilen polis memuru olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ByLock FETÖ PDY

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