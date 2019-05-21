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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte yapılan operasyonda 4'ü ByLock kullanıcısı 16 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 4'ü ByLock kullanıcısı 16 şüpheli gözaltına alındı. Polis 4 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

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