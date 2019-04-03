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Bursa’da FETÖ/PDY operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

BURSA'da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, aralarında mahrem imam, polis ve ByLock kullanıcısının bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, aralarında mahrem imam, polis ve ByLock kullanıcısının bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheliye gözaltı kararı çıkardı. Sabah saalterinde 30 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aralarında mahrem imam, polis memuru ve ByLock kullanıcılarının bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
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