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Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 12:36 | Son Güncelleme

İznik polisi dün akşam film sahnelerini aratmayan kovalama sonucu 2 şüpheli aracı durdurdu.

İznik polisi dün akşam film sahnelerini aratmayan kovalama sonucu 2 şüpheli aracı durdurdu. Şüpheli araçların biri kapıları açık halde terk edilmiş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele eden İznik emniyeti dün şüpheli 2 aracı yakın takibe aldı. Şüpheli araçtakiler kaçmaya çalışırken bir araç durduruldu. Diğer araç ise İstanbulkapı mevkiinde kapıları açık terk edilmiş halde bulundu. 34 GK 7025 plakalı otomobilden uyuşturucu ticaretinden elde edilen 16 bin 500 TL para ve 80 gram metamfetamin çıktı. Diğer ele geçirilen araçta ise bir miktar uyuşturucu ve iki adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 13 adet fişek ele geçirildi. Araçlardan birinin sürücüsü olan E.B. isimli şüpheli kaçarken, polis yakalama çalışmalarını sürdürüyor .
Diğer araçtan alınan E.E. ve E.C. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan tahkikat başlatıldı.

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