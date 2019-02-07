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Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü eski asker yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 14:56 | Son Güncelleme

Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü eski asker yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü eski asker, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce İzmir'de uzman çavuş olarak görev yapan E.E'yi, ilçeye bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.E'nin, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında açılan davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildiği ve cezasının kesinleştiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ inegöl operasyon

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