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Bursa'da firari hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 19:18 | Son Güncelleme

Bursa'da firari hükümlü yakalandı

Bursa'da, çeşitli suçlardan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 27 bin 380 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bursa Açık Cezaevinden temmuz 2019'da firar eden Ö.Ş'nin (29) 23 Nisan Mahallesi'nde olduğu yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen emniyet güçleri, çeşitli suçlardan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 27 bin 380 lira adli para cezası bulunan, ayrıca dolandırıcılıktan 73 sabıkası olduğu öğrenilen Ö.Ş'yi saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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