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Bursa’da fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve sahil kesimleri başta olmak üzere bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceği yönünde uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda; rüzgarın özellikle Bursa’nın sahil kesimleri başta olmak üzere, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ve fırtınanın cuma gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve sahil kesimleri başta olmak üzere bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceği yönünde uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda; rüzgarın özellikle Bursa’nın sahil kesimleri başta olmak üzere, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ve fırtınanın cuma gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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