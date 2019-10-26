Bursa'da, freni boşalan iş makinesi restorana çarptı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, freni boşalan iş makinesi elektrik direği ve park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra restorana çarparak durabildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Metin Dağlar yönetimindeki iş makinesinin virajı döndükten sonra freni boşaldı. Yokuş aşağı yaklaşık 100 metre ilerleyen Dağlar yönetimindeki iş makinesi önce ağaca, elektrik direğine ve ardından 2 otomobile çarptıktan sonra restorana çarparak durabildi. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, araçların ve iş makinesinin çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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