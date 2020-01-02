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  4. Bursa’da freni boşalan kamyonet 4 aracı biçti...O anlar kamerada

Bursa’da freni boşalan kamyonet 4 aracı biçti...O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Bursa’da freni boşalan meyve yüklü kamyonet yol boyunca park halinde duran 4 aracı biçerek geçti.

Bursa’da freni boşalan meyve yüklü kamyonet yol boyunca park halinde duran 4 aracı biçerek geçti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım İlçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre meyve yüklü kamyonetin bir anda el freni boşalınca yüklü kamyonet hareket etmeye başladı. Kamyonetin harekete geçtiği yol eğimli olduğu için kısa sürede hızlanan kamyonet yol boyunca park halinde duran 3 otomobil ve hafif ticari araç ile iş yerlerinin duvarlarına çarptı. Durumu fark eden kamyonet sahipleri de peşinden koşarak durdurmaya çalıştı fakat araçlara ve iş yerlerine çarparak giden kamyoneti durdurmayı başaramadılar.
Kaza sonrası olayı gören ve kendi aracı da kullanılamaz hale gelen fırın sahibi ,’ Kaza sabah erken saatte oldu. Aracını fırının önüne park eden bir müşterim ekmek aldıktan sonra aracına bineceği sırada kamyonetin hızlı şekilde aracına çarpmasıyla şoka uğradı. Daha sonra aynı kamyonet kapının önünde duran bizim aracımıza da çarparak ikisinin arasından aşağıya doğru gitti. Freni boşalan kamyonet yukarıdan başlayarak diğer araçlara da çarparak gelmiş. En sonunda okulun duvarına vurarak durdu’’ dedi.
İş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, fırının önünde park halinde olan lüks bir otomobile çarpan kamyonet sonrasında arkasında duran başka bir ticari araca çarptı. Sonrasında araç sahiplerinin kamyonetin arkasından durdurmak için koştuğu görüldü. Yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş ise son anda kamyoneti fark ederek karşıya koşarak geçtiği görüldü. Başka bir kamerada ise fırından ekmek alan bir kişinin fırının önünde park halinde duran lüks otomobiline bineceği sırada kamyonetin çarpması sonucu şoka girdiği görüldü.
Vatandaş ve araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri çarpma sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilleri ve kamyoneti çekiciyle kaldırdı. Yaya ve araç trafiğine kapanan cadde daha sonra tekrardan açıldı. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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