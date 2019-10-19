HABER

Bursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 20:25 | Son Güncelleme

BURSA'da, Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Sporlu oyuncuların taşındığı otobüs, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kimse yaralanmadı.

Bursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Sporlu oyuncuların taşındığı otobüs, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kimse yaralanmadı.
Bursa Süper Amatör Küme A Grubu maçında Gençler Gücü Spor, 4-1 yenildiği Görükle İpekspor karşılaşması sonrası İnegöl ilçesine doğru hareket etti. Teknik heyet ve futbolcuların taşındığı otobüs, Bursa-İnegöl arası çevre yolunda seyir halinde olduğu esnada bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekerek aracı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandıBursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandıBursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandıBursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandı

PARTNERGünlerce yatağa bağlayıp...Günlerce yatağa bağlayıp...
Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği kişi öldüOtomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği kişi öldü
Otomobil yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölüOtomobil yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

Rus yetkililer Suriye'de Esad ile görüştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.