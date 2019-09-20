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Bursa'da, gazinin dövülmesine ilişkin davada 2 kişiye tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

BURSA'da Gemlik ilçesinde dinlendiği kafede ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle gazi Ömür Karaman'ı (41) dövdükleri iddiasıyla tutuklanıp, haklarında dava açılan 4 sanıktan 2’si, ilk duruşmada tahliye edildi.

Bursa'da, gazinin dövülmesine ilişkin davada 2 kişiye tahliye

Feyzi SARIKAYA/BURSA, (DHA)- BURSA'da Gemlik ilçesinde dinlendiği kafede ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle gazi Ömür Karaman'ı (41) dövdükleri iddiasıyla tutuklanıp, haklarında dava açılan 4 sanıktan 2’si, ilk duruşmada tahliye edildi.
Kuzey Irak'ta, 2000 yılında PKK'lı teröristlerin Türk askeri konvoyuna yönelik düzenlediği bombalı saldırıda vücuduna isabet eden 34 şarapnel parçasıyla yaralanan, tedavisinin ardından 2 yıl sonra yürümeye başlayan yüzde 92 engelli gazi Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatilinde, Ankara'dan Bursa'daki yeğenlerinin yanına geldi. Gürsu'daki yeğenlerinin yanında bir gece kalan Karaman, deniz havası almak ve yüzmek için Gemlik ilçesi Kumsaz sahiline gitti. Bir süre yüzen Ömür Karaman, daha sonra dinlenmek için bir kafeye oturdu. Ayaklarını sandalyeye uzatan Karaman'ı, işletmenin sahibi uyardı. Yüzde 92 engelli olduğunu söyleyen Ömür Karaman, iş yeri sahibi ve çalışanlarının saldırısına uğradı.
Gözü moraran, dudağı patlayan, ayakları ezilen ve sırtına demir çubukla vurulan Karaman, hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı belirlenen Ö.Ş., N.İ.K., S.Ş. ve Ü.T. gözaltına alındı. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüpheliler hakkında, 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" suçundan dava açıldı. 4 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasına Gazi Ömür Karaman katılmazken, sanıklar ve aileleri mahkeme salonunda hazır bulundu.
ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
Duruşmada söz alan sanıklardan Ö.Ş., "Ben kafede çalışırken bir adam ayaklarını sandalyenin üzerine uzattı. Ben de ona 'Ayaklarını kaldırır mısın, sandalyeyi sileceğim' dedim. Bunun üzerine adam bana 'Sen git, başkanın gelsin' dedi. Daha sonra kalktı ve küfür ede ede kafeden ayrıldı. Kafeden çıktıktan sonra da küfür etmeye devam ediyordu. Ben de ona, 'Sen bana mı küfür ediyorsun' diye sordum. Yanına gittim bana yumruk attı. İkimiz de yere düştük, aramızda boğuşma yaşandı. Engelli olduğunu bilmiyordum. Kavga etmeye başladık. Sonra da polisler geldi. Yaşananlardan dolayı üzgünüm" dedi.
Sanıklardan Ü.T. ise ifadesinde, "Ben bayram ve tatillerde kafede çalışıyordum. Olay günü kavga esnasında orada değildim. Şezlongların olduğu taraftaydım. Kavga olduğunu başkalarından duydum. Gidip baktığımda Ö.Ş.'yi de kavga ederken gördüm. Gözü mor, elleri şişmişti. Ben kavgaya karışmadım" dedi.
Diğer 2 sanık da benzer ifadeler verdi.
Mahkeme heyeti, S.Ş.'nin adli kontrolle olmak üzere N.İ.K. ile birlikte tahliyesine, Ö.Ş. ve Ü.T.'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

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Bursa'da, gazinin dövülmesine ilişkin davada 2 kişiye tahliyeBursa'da, gazinin dövülmesine ilişkin davada 2 kişiye tahliye

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