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Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:57 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından, Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzatan gaziyi darbettikleri öne sürülen 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı duyuruldu - Büyükşehir Belediyesince kafenin işletmecisi hakkında hukuki süreç başlatıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından, Gemlik ilçesinde bir gazinin kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle darbedilmesine ilişkin 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, gazi Ömür Karaman'ın darbedilmesiyle ilgili medyada haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Karaman'ın, Gemlik'teki Kumsaz tesislerinde oturduğu sırada engelli olan ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle kafe görevlileriyle tartıştığı belirten açıklamada, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafe görevlileri tarafından darbedildiği aktarıldı.

Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ü.T, Ö.Ş. ve S.Ş'nin, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı duyurulan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ömür Karaman'ın darbedilmesinden üzüntü duyduğunu, gazilerin baştacı olduğunu vurguladı.

Olayı kınadıklarını ve gelişmelerin takipçisi olacaklarını bildiren Aktaş, kafenin işletmecisi hakkında hukuki süreç başlattıklarını ifade etti.

- Olay

Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği öne sürülen gazi Ömür Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülmüştü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan işletmecinin sözleşmesi de feshedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa darp gazi Gemlik

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