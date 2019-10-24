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Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Bursa'da, gece kulübü sahibi Zeynel D. (44), iş yerinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 3 kurşunla ağır yaralanan Zeynel D., tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Gece kulübünün sahibi Zeynel D., iş yerine gireceği sırada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Zeynel D., kanlar içerisinde kalırken, şüpheli kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılan Zeynel D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Bursa gece kulübü silahlı saldırı

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