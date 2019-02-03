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Bursa’da genç çiftin öldüresiye dövüldüğü olayla ilgili 2 Polis Memuru gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 01:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde B.A.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde B.A. ile erkek arkadaşı B.G.’nin darp edildiği olayda, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı anlattıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili görüntüleri ve bazı bilgileri "bilerek" gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru gözaltına alındı.
İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada iki kişinin sözlü tacizine maruz kalan B.A. (24) adlı kadın, durumu erkek arkadaşı B.G.’ye (26) bildirdi. B.G. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.
B.G. ve B.A. daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeterya bahçesinde iki arkadaşın yanına gelen 5 kişi B.G.’ye saldırdı. Tekme tokat darp edilen erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalışan B.A., yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapandı.
Genç kadın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. B.G.’nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi.
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine tekrar soruşturma başlatılmış gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilerek E.S. (38), S.S. (43), B.S. (20) ile B.İ. (28) ve H.G. (35) ’kasten adam yaralamaktan’ çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Orhan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
"2 polis memuru gözaltına alındı"
Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan olayla ilgili olarak, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri "bilerek" gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi. Yakalama kararının ardından 2 polis memuru gözaltına alındı. Polis memurlarının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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