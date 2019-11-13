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Bursa’da genç kadın ve annesinin öldürülmesi davasını cep telefonu aydınlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:47 | Son Güncelleme

Bursa’da, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail’i (61), arkadaşı Khaled Jarad (21) ile birlikte domuz bağı ile bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olan Suriyeli Ali Hattab’ın (28) yargılanmasına devam edildi.

Bursa’da, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail’i (61), arkadaşı Khaled Jarad (21) ile birlikte domuz bağı ile bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olan Suriyeli Ali Hattab’ın (28) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada şahit olarak dinlenen Ali Hattab’ın 8 yaşındaki oğlu M., olay görmediğini ve annesi ile babasının kavgalarına şahit olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu bulunan Khaled Jarad’ın suç vasfının değişme ihtimâli göz önüne olarak yurtdışı yasağı ve adlî kontrol ile tahliyesine karar verdi
Korkunç olay, geçen nisan ayında Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sâkinleri, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı ve burnu koli bandıyla bantlanmış kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise, üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedi bulundu. Kadınların Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Şahitlerin ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının Hayat Meşail’in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad (21) olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilerden Khaled Jarad, olay yerine yakın bir bölgede, Suriye’ye kaçacağı belirlenen Ali Hattab ise Adana’da yakalandı. Üzerinden eşi Hayat Meşail’e ait 12 bin 400 TL ile 5 bin TL değerindeki altınlar çıkan Ali Hattab ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Aile Bakanlığı müdahil oldu
Dâvânın görülmesine Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Funda Mine Akdoğan, tutuklu sanıklar Ali Hattab, Khaled Jarad avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen Ali Hattab’ın oğlu 8 yaşındaki M., olayı görmediğini, anne ve babasıyla aralarında geçen bir kavga ya da tartışmaya şahit olmadığını söyledi. Diğer şahit Aydın Osmanlar, “Olay tarihinde Sabah Meşail benim yanımda çalışıyordu. Cumartesi günü öğle saatlerinde gitti. Pazartesi günü Ali Hattab, sabah saat 08.30’da gelerek kayınvalidesinin İstanbul’a gideceğinden 3 gün izin istedi” dedi. Duruşmada, "Kimseyi öldürmedim. Karakolda beni dövdüler, bu yüzden cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled’i arayarak, alkol ve sigara alıp bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum" şeklindeki savunmayı tekrarlayan Hattab, şahidin ifadesinin doğru olduğunu söyleyerek, “Eşim Hayat, işyerinden kayınvalidem için izin almamı istemişti” dedi.
Diğer tutuklu sanık Khaled Jarad ise, "Ali akşam saatlerinde beni arayarak, alkol ve sigara alıp evlerine gitmemi istedi. Eve girmemle birlikte polisler geldi. Ali, kaçmaya başladı. Beni iki polis yakaladı. Cinayetlerle ilgim yok" şeklindeki savunmasını tekrarlayarak tahliyesini istedi.

Cinayetin cep telefonu aydınlatacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, iki sanığın da cezalandırmasını istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Khaled Jarad’ın adlî kontrolü karşılığında tahliyesine, Ali Hattab’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, olay yerinde fotoğraf çektiği iddia edilen Khaled Jarad’ın telefonun incelenmesini isteyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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