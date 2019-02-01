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Bursa'da genç kız ile arkadaşının darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 23:17 | Son Güncelleme

Bursa'da genç kız ile arkadaşının darbedilmesi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kız ile erkek arkadaşının darbedilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan, Semih ve Burhan Semiz ile Burak İnce ve Hakan Gençoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile erkek arkadaşı kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramıştı.

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Bursa darp

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