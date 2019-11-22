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Bursa’da genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:00 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı. Aylin T.’nin intihar girişiminde bulunduğu anlar, şehir polis kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen Aylin T., otomobili ile Yıldıztepe uçurumuna geldi. Bir süre manzarayı seyreden Aylin T., daha sonra koşarak kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Botlarla denize açılan ekipler, Aylin T.’yi kısa sürede buldu. Yaralı olarak karaya çıkartılan Aylin T., Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aylin T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Aylin T.’nin intihar girişiminde bulunduğu anlar ise şehir polis kamerasına yansıdı.

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