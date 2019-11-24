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Bursa'da gençler farkındalık için kent meydanında kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Bursa'da gençler farkındalık için kent meydanında kitap okudu

Bursa'da bir grup öğrenci, farkındalık oluşturmak için kentin en işlek meydanlarından birinde kitap okuma etkinliğine katıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Kent Meydanı'nda, toplumda kitap okuma alışkanlığının artmasına destek olmak amacıyla "Türk Gençliği İçin Okuma Vakti" adıyla program düzenlendi.

Meydanda oturarak yarım saat kitap okuyan gençlerin bu etkinliği yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, öğrencilerin hediye ettiği kitapları alarak etkinliğe destek verdi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir, yaptığı açıklamada, kitap okuyan toplumların gelişmişlik ve kültür seviyelerinin yüksek olduğunu söyledi.

Kitapları insanların kimliği olarak nitelendiren Özdemir, "Kitap okumak için evimizde olmamıza gerek yok. Sokakta, otobüste, her yerde ve her anda kitap okunabilir. Yeter ki okuma arzusu ve alışkanlığı olsun. Düşünen, konuşan, fikir üreten ve uygulayan bir Türk gençliği hayal ediyoruz. İdeallerimiz için projeler geliştirmeye ve gençlerimizin eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kitap Okuma

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