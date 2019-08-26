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Bursa'da gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 02:26 | Son Güncelleme

Vatandaşlar ile uyuşturucu sattıkları iddia edilen biri kadın iki kişi arasında yaşanan kavganın ardından gerginlik çıktı - Darbedilen iki kişi yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü

Bursa'da, vatandaşlar ile uyuşturucu sattıkları iddia edilen biri kadın iki kişi arasında yaşanan kavganın ardından gerginlik çıktı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri aynı mahallede yaşayan H.Ç. (43) isimli kadın ve yanındaki S.G. (30) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen H.Ç. ile S.G, kadına ait apartmanın ikinci katındaki eve girdi.

Bu sırada apartmanın önünde toplanan çok sayıda vatandaş, H.Ç. ile S.G'ye tepki gösterdi.

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, kadına ait evin çevresini koruma altına aldı.

Kalabalığın dağılmamakta ısrar etmesi üzerine bölgeye gelen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların ikna edilerek dağıtılmasının ardından, kavgada yaralanan H.Ç. ile S.G. polisin yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarılarak, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

H.Ç'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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Bursa gerginlik kavga polis

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