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Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 23:49 | Son Güncelleme

Bursa’da geri dönüşüm malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Bursa’da geri dönüşüm malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde geri dönüşün malzemelerinin bulunduğu fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağa çıkan vatandaşlar alevleri korku dolu gözler ile izlerken, alevler geceyi gündüze çevirdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun 1 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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