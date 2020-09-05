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Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Çıkan siyah dumunlar şehrin bir çok noktasından görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, saat 15.40 sıralarında Geçit Mahallesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mudanya, İhsaniye ve AKOM gruplarından itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları sürerken bölgeye ambulans da gönderildi. Yangın söndürme çalışması sürüyor. Yanan maddelerin plastik ve atık olması sebebiyle gökyüzüne yükselen siyah dumanlar bir çok noktadan görülüyor.

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