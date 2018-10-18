Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 10 saatte kontrol altına alındı

Berktuğ ÖNCÜ-Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 6 bin metrekarelik kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde dün akşam çıkan yangın, bugün sabaha karşı kontrol altına alındı. Tamamen yanan tesis kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki Kayapa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Uğur'a ait tesiste, dün akşam saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Organize sanayiden toplanan atıkların çimento fabrikaları için yakıta dönüştürüldüğü tesisten yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çekti. 20 itfaiye aracıyla yapılan çalışmalar sonunda yangın, bugün saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Çalışanların tesisten ayrılmasından sonra çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı. 6 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tesis tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Hala dumanların yükseldiği tesiste itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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