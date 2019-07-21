HABER

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın manevi şahsiyetlerinden ‘Geyikli Baba’ vefatının 642.

Bursa’nın manevi şahsiyetlerinden ‘Geyikli Baba’ vefatının 642. yılında kabri başında anıldı.
Baba Sultan Hazretleri ‘Geyikli Baba’ , Kestel ilçesindeki Babasultan köyünde türbesi başında anıldı. Anma etkinliğinde 3 ton pirinç, kesilen 110 kuzu ve 1 büyük başın etiyle harmanlanan pilav yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi. Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla başlayan törende vatandaşlar dualar etti.
Babasultan Mahallesi Muhtarı Fahri Çelik öncülüğünde yapılan faaliyete Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Faaliyete ayrıca Vali Yakup Canbolat, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kaymakam Ahmet Karakaya ve Milletvekilleri katıldı. Geleneksel hale gelen ve bu sene 642.’si düzenlenen faaliyet okunan dualar ve ikramların ardından son buldu.

Geyikli Baba kimdir?
Orhan Gazi Han dönemi evliyalarından olan Geyikli Baba, Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğdu. 1275-1350 (H.674-750) yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Geyikli Baba, zahiri, batıni ilimlerde ve tasavvuf yolunda kemalata erdikten sonra Rum ülkesine geldi. Manevi işaret üzerine derhal Anadolu’nun en uç bölgesinde İslâmiyet’i yaymak için çarpışan ve gayret eden Osmanlı mücahit gazileri arasına katıldı. Bursa’nın fethi sırasında bir geyiğe binip elinde altmış okkalık bir kılıç olduğu halde en ön saflarda çarpıştı. Kalenin fethinde pek çok kerametleri görüldü. Bu sebepten kendisine Geyikli Baba denildi. Fetihten sonra Keşiş (Ulu) Dağı’na yerleşti. Asıl adı Mehmed olarak bilinen Geyikli Baba’ya bugünkü Babasultan köyü arazilerinin Orhan Gazi Han tarafından verildiği bilinmektedir.

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı

Bursa’da Geyikli Baba anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.