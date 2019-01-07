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Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

Doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan 18 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan 18 ortaokul öğrencisi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi'ndeki Bilge Malcıoğlu Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencileri, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için sınıfta pasta kesti.

Pastayı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan 18 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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