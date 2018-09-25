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Bursa'da göçük tehlikesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

Mudanya ilçesinde bir inşaatın hafriyatı sırasında meydana gelen toprak kayması çevredeki bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmasına neden oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir inşaatın hafriyatı sırasında meydana gelen toprak kaymasının çevredeki bazı binaları tehdit ettiği ileri sürüldü.

Şükrüçavuş Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bir inşaatın hafriyatı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından çevrede bulunan bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu.

Şükrüçavuş Muhtarı Ziya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatın yaklaşık 2 aydır yarım kaldığını ve bu süre içerisinde iki defa göçme meydana geldiğini söyledi.

Göçme sırasında elektrik direğinin de düştüğünü belirten Yavuz, göçüğün çevredeki 3 binayı da tehdit ettiğini ileri sürdü.

Bazı binaların duvarlarında çatlamalar meydana geldiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 ay önce buranın inşaatına başladılar. Daha sonra burada bir göçme meydana geldi. Göçme sırasında bir elektrik direği vardı o inşaat alanına düştü. Daha sonra 4 Eylül'de Mudanya Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğüne dilekçemiz oldu. Durumu izah ettik fakat 20 günlük zamanın geçmesine rağmen konuyla ilgili bir geri dönüşüm falan olmadı. Bu süre içerisinde de ikinci bir göçme meydana geldi. Göçük çevresindeki 3 binayı da tehdit ediyor. Bu binalarda kalan ailelerden 26 dilekçeli imza toplayıp belediyeye müracaat yaptık. Yine bir geri dönüş olmadı."

Bina sahiplerinden Zehra Meriç, 21 yıldır aynı binada oturduklarını anlattı.

İnşaat sırasında çok fazla kazı yapmamaları için yetkilileri uyardıklarını söyleyen Meriç, "Eskiden bu inşaat alanında gecekondu vardı, onu yıktılar. Kepçe kazı yaparken uyardık çok kazmaması için ama maalesef dinlemedi. Çok kazınca elektrik direğiyle birlikte yol da gitti. Evdeki tüm sigortalarımız yandı. Akşamları çok korkuyoruz. Uyurken tedirgin uyuyoruz. Yağmur yağdığı zaman çökecek diye korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

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