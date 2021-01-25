Bursa’da gölde kaçak avcılık yapan iki kişi yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gölde kaçak avcılık yapan iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli seyreden bir araç takibe alındı. Şüphelilerin iki farklı noktaya çuval ve malzeme bırakmasının ardından harekete geçen ekipler aracı durdurarak araç içerisinde bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Çuvalların ve malzemelerin bırakıldığı yere giden ekipler, mühre olarak kullanılan 11 adet canlı ördek ve sazlıklar içerisine gizlenmiş iki av tüfeği buldu.

O.T. (34) ve R.T. (65) isimli şahısların ava kapalı günde belgesiz ve kotasız, canlı mühre kullanarak ruhsatsız ve takozsuz tüfekler ile avlandıkları tespit edildi. Ele geçirilen 11 adet canlı ördek, 2 adet çifte av tüfeği olay yerine çağrılan Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek şahısların her birine ayrı ayrı 7 bin 500 lira olmak üzere toplam 15 bin lira ceza kesildi.

