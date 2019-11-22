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Bursa’da gölde temizlik yapan vinç battı, operatör jandarma tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:48 | Son Güncelleme

Son iki senedir yaşanan kuraklıktan dolayı İznik gölünde oluşan adacıkları ve yüzeye çıkan pislikleri temizleyen iş makinesi suya battı.

Son iki senedir yaşanan kuraklıktan dolayı İznik gölünde oluşan adacıkları ve yüzeye çıkan pislikleri temizleyen iş makinesi suya battı. Gölde mahsur kalan vinç operatörü ise jandarma tarafından bot ile kurtarıldı.
Son 2 yıldan bu yana İznik gölünün çeşitli yerlerinde adacıklar oluşurken, su yer yer 25-30 metre çekildi. Kıyı kesimlerinin bazı yerlerinde ise bataklıklar oluştu. Ekipler yüzeye çıkan bataklıkları ve pislikleri temizlemek için çalışma başlattı. Gölün temizlenmesi esnasında iş makinesi direksiyon hakimiyetini kaybederek göle battı. İş makinesinin battığını gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri jandarma botu ile iş makinesinin operatörünü kurtardı. İş makinesi ise Bursa’da gelen özel bir ekip tarafından gölden çıkartıldı.

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