HABER

Bursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde göletin yakınlarında şapkası ve telef olmuş koyunu bulunan 60 yaşındaki talihsiz çobanın cesedi su üstüne çıktı.

Bursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde göletin yakınlarında şapkası ve telef olmuş koyunu bulunan 60 yaşındaki talihsiz çobanın cesedi su üstüne çıktı. Çobanın ailesi ve köpeği sabaha kadar göletin kıyısından ayrılmadı.
Olay, dün akşam 17.00 sularında Bursa’nın İznik İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 60 yaşındaki Ahmet Sağdıç evine dönmeyince ailesi tarafından merak edilerek, koyunları otlattığı kırsal Çamoluk Mahalle göleti çevresinde aramaya çıktı. Gölet üzerinde telef olmuş koyunu gören yakınları, gölet çevresinde yaptıkları arama esnasında Sağdıç’a ait olduğu tahmin edilen şapkayı farketti. Boğulma ihtimali düşünülen Sağdıç’ın yakınları kolluk kuvvetlerinden yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri gölet çevresinde yaptıkları küçük çaplı aramada Sağdıç’a ait herhangi bir ize rastlamadı. Boğulmuş olma şüphesi üzerine bölgeye AFAD, Mudanya Deniz Polisi sevk edildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, deniz polisine ait balık adamlarda gölette sabah kadar arama çalışması sürdürüldü. Günün ilk ışıklarıyla talihsiz çobanın cesedinin su üstüne çıktığı öğrenildi. Ayrıca Sağdıç’ın ailesi ve köpeği sabaha kadar göletin başından ayrılmadı.

Bursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu

Bursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu

Bursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu

Bursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Uşak’ta fabrika yangını, 1 itfaiye eri düşerek yaralandıUşak’ta fabrika yangını, 1 itfaiye eri düşerek yaralandı
DEAŞ'ın bombacıları, Adana'da eyleme hazırlanırken yakalandıDEAŞ'ın bombacıları, Adana'da eyleme hazırlanırken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.