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Bursa’da güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada

03.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Bursa’da gündüz vakti motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.Bursa’da gündüz vakti bir kişinin elini kolunu sallayarak motosiklet çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’da gündüz vakti motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa’da gündüz vakti bir kişinin elini kolunu sallayarak motosiklet çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Muradiye Mahallesi, Kaplıca Caddesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kenarda duran scootter tipi motosikleti gözüne kestiren hırsız, elleri cebinde motosiklete yaklaşıyor ve saniyeler içinde motosikletin üstüne binerek gözden kayboluyor.

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