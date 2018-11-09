HABER

Bursa'da güvenlik önlemi alınmadan yıkım

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

BURSA'da 3 katlı binanın güvenlik önlemi alınmadan yapılan yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı.

BURSA, (DHA)- BURSA'da 3 katlı binanın güvenlik önlemi alınmadan yapılan yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işlek cadde üzerindeki 3 katlı binanın yıkımı dün gerçekleştirildi. İş makinesinin kırıcısının kolonlara vurduğu darbeyle bina bir anda çöktü. Ortalık toz içinde kalırken, binadan çevreye moloz parçaları düştü. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım sırasında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı görüldü. Caddeden yürüyerek geçen vatandaşlar ve araçlardaki kişiler korku dolu anlar yaşadı. Olay, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yıkımın güvenlik önlemi alınmadan yapılmasına ilçe sakinleri tepki gösterdi.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılarYanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar
Ortak operasyonda Roma Dönemi'ne ait sikkeler ele geçirildiOrtak operasyonda Roma Dönemi'ne ait sikkeler ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'e son veda! İşte az bilinen 10 Kasım fotoğrafları

Atatürk'e son veda! İşte az bilinen 10 Kasım fotoğrafları

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İş adamı UBER'de 80 bin TL unuttu, geri getiren sürücüye sarıldı

İş adamı UBER'de 80 bin TL unuttu, geri getiren sürücüye sarıldı

Metrobüs durağında korku dolu anlar

Metrobüs durağında korku dolu anlar

Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!

Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!

8 yaşında başladı, 50 yıldır beton yiyor!

8 yaşında başladı, 50 yıldır beton yiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.