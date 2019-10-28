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Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:58 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan 9 yaşındaki çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor - Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi-İznik kara yolunda seyreden D.T. yönetimindeki 16 VN 114 plakalı hafif ticari araç, Sölöz Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Beril Y'ye (9) çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi.

Sürücü D.T. gözaltına alındı.

Öte yandan küçük kızın köpekten korktuğu için bir anda yola atladığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza Orhangazi

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