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Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 01:11 | Son Güncelleme

Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kemal Ö. (31) idaresindeki 16 ZF 067 plakalı hafif ticari araç, Engürücük Mahallesi mevkisinde, arızalanan otomobilini emniyet şeridine çekerek yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Varışlı'ya (52) çarptı.

Kazada, Varışlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçan sürücü Kemal Ö, polis ekipleri tarafından aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik trafik kazası

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