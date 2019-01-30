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Bursa’da Hakan Altun rüzgarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 07:43 | Son Güncelleme

Bursa’da sahne alan ünlü sanatçı Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Fantezi müziğinin güçlü sesi Hakan Altun, Bursa Jolly Joker’de hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı.

Bursa’da sahne alan ünlü sanatçı Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Fantezi müziğinin güçlü sesi Hakan Altun, Bursa Jolly Joker’de hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı. Sahneye ’telefonun başında çaresiz bekliyorum’ şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı Altun, muhteşem bir geceye imza attı.
Sevilen sanatçı geceye 2. şarkısı ’hep var olacaksın’ı yaşasın aşk, yaşasın arabesk diyerek hayranlarına seslendirdi. Mekanı tıka basa dolduran sanatçının hayranları da şarkılara sık sık eşlik ederek unutulmaz bir performans sergiledi.

Bursa’da Hakan Altun rüzgarı

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