Bursa'da hamamdaki karbonmonoksit zehirlenmesi davası

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle iki kişinin öldüğü olayla ilgili haklarında dava açılan iş yeri sahibi ve oğlu hakim karşısına çıktı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Doğan (48) ve oğlu tutuksuz sanık Ahmet Furkan Doğan (21) ile tarafların avukatları katıldı.

Haklarında, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan baba Doğan savunmasında, olayda bir kusurunun bulunmadığını ve hamamın restorasyonu sırasında beton kısmın kusurlu yapılmış olabileceğini söyledi.

Doğan, hamamın işletmeciliğini 10 yıldır yaptığını anımsatarak, "Hamamın içerisi 30 metrekare kadar bir alandır. Hamamda bulunan kazan, ekmek fırını gibi küçük bir kazan, bunu kendim yakıyorum. Ayrıca 4 tane baca var ve hepsi açık. Hamamı akşam yakıp, eve gittim. Bazen zabıtalar hamama gelip, bakıp giderlerdi. Sabah hamamı açmaya çocuklarım gitti, 10 dakika sonra 'bayılanlar var' diyerek eve geldiler. Havalandırma bacası temizliğini olaydan 10 gün önce kendim yaptım. Olayda kusurum yoktur, restorasyon sırasında hamamın beton kısmı yapıldı. Bu sebeple olayın meydana geldiğini düşünüyorum." dedi.