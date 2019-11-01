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Bursa'da havuzda yüzen çocuklar gazdan zehirlendi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:19 | Son Güncelleme

SAYI 36'YA YÜKSELDİ  Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda, kazan dairesinde oluşan gaz nedeniyle zehirlenenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

SAYI 36'YA YÜKSELDİ
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda, kazan dairesinde oluşan gaz nedeniyle zehirlenenlerin sayısı 36'ya yükseldi. 3 çocuk ve 3 veli daha rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Bursa Valiliği'nden, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesindeki yüzme havuzundaki meydana gelen olay; Havuzun altında bulunan depodaki Ph düşürücü sıvı bidonunun devrilmesi neticesinde, havalandırma borusuna havaya karışan kimyasal gazdan dolayı 28 çocuk, 8 yetişkin olmak üzere toplamda 36 kişi hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Genel durumları iyi orta olarak değerlendirilmektedir. Konunun her yönüyle aydınlatılması için idari ve adli soruşturma başlatılmıştır."

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

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