Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışında bulunarak hayat verenlerin aileleriyle organ bağışıyla hayata tutunanları bir araya getirdi.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, kurumun toplantı salonunda düzenlenen "Hayat Verenlerle Hayata Tutunanlar" buluşmasında yaptığı konuşmada, şehir olarak olağanüstü bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Bursa'nın Avrupa ülkelerini geride bırakarak organ naklinde bir marka haline geldiğini vurgulayan Akan, "Şüphesiz ki bu sizlerin sayesinde oldu. Önemli olan organı bağışlayabilmektir. Bağıştan sonra arkası geliyor." diye konuştu.

Akan, İl Sağlık Müdürlüğünün 10 yıldır bu konuda mücadele verdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu çalışmanın neticesinde Bursa'mız Türkiye ortalamalarını neredeyse 3'e, 4'e katlayarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Hastanın beyin ölümü gerçekleştiği andan itibaren her şeyden önce organları bağışlamayı kabul eden siz değerli hasta yakınlarına çok teşekkür ediyorum. Organ çıktıktan sonra da büyük bir özveriyle bu organı ilgili yerlere ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışan hemşiresinden nöroloğuna, yoğun bakım çalışanlarımızdan hemşirelerimize, bölge koordinatörlerimizden acilde çalışan arkadaşlarımıza kadar hepsine çok teşekkür ediyorum çünkü bu bir ekip çalışması. Ekip ruhuyla bu hizmeti ilgili yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz."